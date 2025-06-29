99. Gazi Koşusu’nun kazananı belli oldu!

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşen 99. Gazi Koşusu, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının ömürlerinde yalnızca bir kez katılabildiği en büyük yarış olarak biliniyor.

2.400 metre mesafeli çim pistte koşulan yarışta toplam 22 safkan start aldı.

Jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı Cutha isimli safkan, kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışta ipi ilk sırada göğüsledi. Böylece hem jokey hem de tay bir Gazi Koşusu zaferine imza atarak adını tarihe yazdırdı.

55 MİLYON LİRAYA VARAN GELİR

Maçkolik’e göre, koşunun kazananı olan Cutha’nın sahibi, sadece birincilik ikramiyesi olarak 30 milyon lira kazandı. Ancak ödül bununla sınırlı kalmadı.

Kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primleriyle birlikte toplam kazanç 46 milyon 335 bin liraya ulaştı. Tayın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise yetiştiricilik primi ile birlikte bu gelir 55 milyon 335 bin liraya kadar çıktı.

Yarışta ikinci gelen safkanın sahibine 12 milyon lira, üçüncüye 6 milyon lira, dördüncüye 3 milyon lira, beşinciye ise 1 milyon 500 bin lira ikramiye verildi. İlk beş sıraya giren taylara dağıtılan toplam ödül 52 milyon 500 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1927 yılında başlatılan Gazi Koşusu, Türk yarışçılığının en önemli geleneği olarak her yıl büyük bir coşkuyla düzenleniyor.

Kurtuluş Savaşı yıllarında dahi at yarışlarını destekleyen ve yarışları bizzat hipodromdan takip eden Atatürk’ün “modern toplumlarda at yarışları sosyal bir ihtiyaçtır” vurgusu bu organizasyonun temelini oluşturdu.

İlk Gazi Koşusu’nu, Ali Muhiddin Hacıbekir’in sahibi olduğu “Neriman” isimli safkan kazanmış, yarış Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü tarafından birlikte izlenmişti.