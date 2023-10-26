A Milli Futbol Takımı, FIFA Sıralamasında 4 Sıra Yükseldi!

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek 38. sıraya çıktı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Sıralamasında 4 Sıra Yükseldi!
A Milli Futbol Takımı, FIFA Sıralamasında 4 Sıra Yükseldi!
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan ve Letonya karşısında aldığı galibiyetlerin ardından 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etmeye hak kazanan ay-yıldızlı takım, Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaşırken, Ekim 2019'dan sonra ilk kez 4 sıralık bir yükseliş kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Sıralamasında 4 Sıra Yükseldi!

Türkiye, 1498 puana ulaşarak, ekim ayı sıralamasının ilk 53 basamağında yer alan takımlar arasında en çok puan toplayan ülke oldu.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Sıralamasında 4 Sıra Yükseldi! - Resim : 1

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamanın ilk beş sırasında yer alan ülkeler bu ay da değişmedi. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin 1861 puanla birinciliğini korurken, Fransa 1853 puanla ikinci, Brezilya ise 1812 puanla üçüncü sırada yer aldı. Bu takımları 1807 puanla dördüncü sıradaki İngiltere ve 1793 puanla beşinci sıradaki Belçika takip etti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 30 Kasım'da açıklanacak.

Ancelotti'den Arda Güler İçin El Clasico Kararı! Arda Güler El Clasico'da Olacak Mı?Ancelotti'den Arda Güler İçin El Clasico Kararı! Arda Güler El Clasico'da Olacak Mı?Spor
# a milli futbol takımı
Çok Okunanlar
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
Öne Çıkanlar Büyük Yürüyüş İçin Geri Sayım Başladı! Cumhuriyet'in 100.Yılında Herkes Anıtkabir'e! Büyük Yürüyüş İçin Geri Sayım Başladı! Cumhuriyet'in 100.Yılında Herkes Anıtkabir'e! Kan Şekerini Dengeleyen Çay Kan Şekerini Dengeleyen Çay