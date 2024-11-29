A Milli Kadın Hentbol Takımı, Şampiyonaya yenilgiyle başladı

A Grubu’nda yer alan Türkiye, Macaristan’ın Debrecen şehrindeki Fönix Arena’da oynanan karşılaşmada sahaya çıktı. Maçın hakemliğini Bosna Hersekli Tatjana Prastalo ve Vesna Balvan üstlendi.

Milli Takım, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaparak ilk 5 dakikayı 4-1 önde geçti. Ancak oyunda dengeyi sağlayan Macaristan, 12. dakikada skoru 5-5’e getirdi. Karşılıklı gollerle geçen ilk yarının son bölümünde üstünlüğü ele geçiren Macaristan, devreyi 13-8 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyun kontrolünü elinde tutan Macaristan, Türkiye’ye karşı 17-16’lık üstünlük sağladı ve mücadeleden 30-24’lük galibiyetle ayrıldı.

Milli Takımın Skor Dağılımı:

Aslı İskit Çalışkan: 5

Buğu Sönmez: 4

Yasemin Şahin: 3

Beyza Gedik: 2

Elif Sıla Aydın: 2

Döne Gül Bozdoğan: 2

Emine Gökdemir: 2

Bilgenur Öztürk: 1

Gülcan Tügel: 1

Betül Yılmaz: 1

Büşra Işıkhan: 1



Görkemli Açılış Töreni

2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası’nın A ve B Grupları maçlarına Macaristan’ın Debrecen şehri ev sahipliği yapıyor. Macaristan-Türkiye karşılaşması öncesinde düzenlenen açılış töreninde maskot gösterileri, ışık şovları ve konserler yer aldı. Turnuvanın coşkusu, renkli anlara sahne oldu.



Tarihi Bir Gol: Yasemin Şahin’den Türkiye’nin İlk Golü

A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk golü, skoru 1-1’e getiren Yasemin Şahin’den geldi. Bu gol, Türkiye’nin şampiyona tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.



Kaptan Betül Yılmaz’dan Fair-Play Mesajı

Maç öncesinde A Milli Takım Kaptanı Betül Yılmaz’ın fair-play mesajı, salonda yer alan ekranlarda yayınlandı. Yılmaz, sporun birleştirici ve centilmenlik yönüne vurgu yaparak dikkat çekti.