A Milli Takım FIFA Dünya sıralamasında gerileyerek 28. sıraya düştü
A Milli Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında iki basamak gerileyerek 28. sırada yer aldı. Türkiye, 10,91 puan kaybederek 1537,24 puanla bu sıralamaya düştü.
Türkiye, son dönemdeki performansı ile dikkat çekerken FIFA Dünya Sıralaması’nda 10,91 puan kaybederek 1537,24 puanla 28. sıraya geriledi.
ARJANTİN ZİRVEYİ KAPTIRMADI
FIFA Dünya Sıralaması’nda, Dünya Kupası’nın son sahibi Arjantin, 1867,25 puanla ilk sırada kalmayı başardı. Arjantin’in ardından Fransa, İspanya, İngiltere ve Brezilya geliyor.
PORTEKİZ VE HOLLANDA YÜKSELDİ
FIFA sıralamasındaki dikkat çeken diğer değişiklikler, Portekiz ve Hollanda’nın yükselmesi oldu. Portekiz, 1756,12 puanla 6. sıraya yükselirken, Hollanda 1747,55 puanla 7. sırada yer aldı. Belçika ise iki basamak gerileyerek 8. sıraya düştü.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
1. Arjantin – 1867,25 puan (-16,25)
2. Fransa – 1859,78 puan (-0,07)
3. İspanya – 1853,27 puan (+8,94)
4. İngiltere – 1813,81 puan (+5,98)
5. Brezilya – 1777,85 puan (-8,52)
6. Portekiz – 1756,12 puan (+3,44)
7. Hollanda – 1747,55 puan (-0,69)
8. Belçika – 1740,62 puan (-20,65)
9. İtalya – 1731,51 puan (+2,11)
10. Almanya – 1703,79 puan (+0,2)
Kaynak: Anadolu Ajansı