A Milli Takım'da şok sakatlık! 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren Türkiye'nin kadrosunda sakatlıklardan dolayı önemli değişikliklere gidildi. 2 oyuncu aday kadrodan çıkarılırken 1 yeni isim kadroya eklendi. İşte ayrıntılar...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
A Milli Takım'da şok sakatlık! 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı
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A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Cuma günü Karadağ, 14 Ekim Pazartesi günü ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.

2 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI

UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

A Milli Takım'da şok sakatlık! 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı - Resim : 1

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılırken, ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer aday kadroya davet edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takımı'mızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi." ifadeleri yer aldı.

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcularA Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcularSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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