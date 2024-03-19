Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu! Fenerbahçeli futbolcularla ilgili soruşturma sinyali verdi

Yeşil sahada yaşanan kavgalar bitmiyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası sahaya taraftarların inmesi, futbolculara yönelik saldırı girişimi tartışılıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulusal Kanal'ın sporda yaşanan bu olaylara yönelik sorusunu yanıtladı.

Soruşturma kapsamında olaya karışan 12 Trabzonspor taraftarının gözaltında olduğunu belirten Bakan Yılmaz Tunç, meşru savunmanın ötesinde bir durum söz konusu oldu ise Fenerbahçeli futbolcularla ilgili de soruşturma olabileceği sinyalini verdi.

Tunç, sporda şiddette caydırıcılığa ilişkin 9. Yargı Paketi'nde bazı maddelerin yer alabileceğine işaret etti. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı sonrası bir taslak çalışma yaptıklarını söyleyen Bakan Yılmaz Tunç, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığının görüşmeleri sürdürdüğünü ekledi.

Söz konusu çalışmanın seçim sonrası 2 Nisan'da açılacak Meclis'in gündemine geleceğini aktardı.