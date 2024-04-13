Adana Demirspor-Kayserispor maçında gerginlik!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Mondihome Kayserispor ile maça çıktı.

Adana Demirspor-Kayserispor maçında gerginlik!
Editör: Yağmur Biçen
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Mondihome Kayserispor ile maça çıktı. Oynan maçın ardından tribünlerde gerginlik yaşandı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından müsabakaya ilk 11'de başlayan Kayserisporlu Hasan Ali Kaldırım ile ev sahibi tribünündeki bir taraftar arasında tartışma çıktı. Saha kenarına inen taraftar, spor polisi ve güvenlik ekiplerince durdurulduktan sonra dışarı çıkarıldı. Bu sırada tribünlerdeki bazı kişiler de sahaya su şişesi ve meşale attı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve takımların teknik heyeti, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Gerginliğin durulmasının ardından taraftarlar stadı terk etmeye başladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Adana Demirspor # Kayserispor # gerginlik
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