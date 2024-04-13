20 yaşındaki sürücü beton pompası kamyonu ile çarpışınca hayatını kaybetti!

Kaza, Samsun'un Asarcık ilçesinde meydana geldi. Beton pompası kamyonu ile çarpışan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü can verdi.

20 yaşındaki sürücü beton pompası kamyonu ile çarpışınca hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen
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Samsun'un Asarcık ilçesinde beton pompası kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yunus Dilmeç (20) yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde Samsun'un Asarcık ilçesinde yaşandı. Gündoğdu Mahallesi'nde Yunus Dilmeç yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen beton pompası kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yunus Dilmeç'i itfaiye ekipleri aracı keserek çıkarttı. Ambulansla Asarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilmeç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beton pompasının kamyonu şoförü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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