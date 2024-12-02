Adana Demirspor PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’u, Konyaspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar ile saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamada, 14. haftada oynanan karşılaşmada yaşanan olayların disiplin talimatlarına aykırı bulunduğu ve kulübün PFDK’ya gönderildiği belirtildi.

ANTRENÖRLER DE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Adana Demirspor’un yanı sıra takımın antrenörü Muhammed Türkmen, sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Aynı kapsamda, Antalyaspor antrenörü Cihat Güller’in de benzer bir gerekçeyle disiplin kuruluna gönderildiği açıklandı.