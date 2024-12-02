"Yarının Sultanları" Mardin’de kız çocuklarına ilham oldu

2018 yılında Giovanni Guidetti’nin liderliğinde hayata geçirilen "Yarının Sultanları" projesi, bu yılki ikinci durağını Mardin’de gerçekleştirdi. VakıfBank sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, Possible’ın desteği ve Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Artuklu Spor Salonu’nda yapıldı

Organizasyona Mardin Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schürmann ve Kulüp Müdürü Levent Özvarnalı da katıldı.

Guidetti ve yardımcı antrenörler Saim Pakkan ile İlker Altan, etkinliğe katılan kız çocuklarına voleybolun temel kurallarını teorik olarak anlattı. Ardından pratik eğitimlerle sahada birebir uygulama yaptılar. İki farklı gruba ayrılan çocuklar, Mardin merkez ve çevre ilçelerden etkinliğe katılım sağladı.

"VOLEYBOL SADECE BİR SPOR DEĞİL, BİR YAŞAM FELSEFESİ"

Projeyle ilgili konuşan Giovanni Guidetti, sporun sadece fiziksel değil, sosyal bir dönüşüm aracı olduğuna vurgu yaptı. Guidetti: "Voleybolun gücüne inanıyoruz. Voleybol, hepimizin paylaştığı ortak bir tutku ve bu tutku, bizleri bir araya getiriyor. Bu projeye başlarken de bu inançla yola çıktık ve daha da yüksek bir motivasyonla devam ediyoruz. VakıfBank’ın katkılarıyla, bu projeyi daha etkili hale getirdiğimize ve daha geniş bir kitleye ulaşarak voleybolun yayılmasına katkı sağladığımıza inanıyorum. Voleybol öğrenmeye istekli, hevesli çocuklarla bir arada olmak beni her zaman fazlasıyla mutlu ediyor. Bu, sadece spor öğretmek değil, aynı zamanda onların hayatlarına dokunmak, onlara güven aşılamak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

VakıfBank Kulüp Menajeri Banu Can Schürmann, "Yarının Sultanları" projesinin sadece spor odaklı bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda kız çocuklarının hayallerine ulaşmaları için bir cesaret kaynağı olduğunu ifade etti."Proje, ülkemizin dört bir yanındaki kız çocuklarına ilham veren bir proje olma özelliği taşıyor. Bu proje, kız çocuklarının voleybola olan ilgilerini artırmak ve onları spora yönlendirmek adına büyük bir farkındalık oluşturuyor. Ayrıca, kız çocuklarının güçlü bir rol modelle tanışması, hayallerine ulaşabilmek için ihtiyaç duydukları cesareti bulmalarına yardımcı oluyor. Onun bu anlamlı yolculuğunda yanında olmak ve böylesine önemli bir projeye katkıda bulunmak, bizler için gerçekten büyük bir anlam taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.