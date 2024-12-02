Galatasaray maç biletlerinde karaborsa iddialarına savcılıktan karar çıktı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sosyal medya ve basında yer alan, Galatasaray maç biletlerinin karaborsada satıldığına dair iddiaları araştırılması için 29 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusu üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, suç duyurusunun ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve emniyete yapılan toplam 46 ihbarı dosyada birleştirdi. İhbarlar doğrultusunda 8 şüphelinin ifadeleri alındı.

Soruşturma kapsamında birçok tanık ifadesine başvuruldu. Ancak tanıkların büyük çoğunluğunun, iddiaları birbirlerinden duyduklarını ifade ettikleri ve somut bilgi veya belge sunamadıkları belirtildi. Kararda, iddiaların kaynağının net olarak tespit edilemediğine dikkat çekildi.

BİLET SİSTEMİ İNCELENDİ: TALEP, ARZI AŞTI

Savcılık, Galatasaray’ın bilet satış sistemi üzerinden detaylı inceleme yaptı. Kulübün, maç öncesi 5-6 bin bilet satışa sunduğu ancak aynı anda sisteme 250 bin ile 500 bin arasında kullanıcının giriş yaptığı tespit edildi. Bu yoğun talebin bilet alımında yaşanan zorluklara yol açtığı belirtilirken, karaborsa iddialarının bu durumdan kaynaklanmış olabileceği vurgulandı.

Galatasaray Kulübü, bilet satışına bot hesaplar üzerinden erişim sağlandığını belirtti. Ancak bu bot hesapların yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle kapsamlı bir inceleme yapılamadı.

56 MİLYON AVRO MENFAAT İDDİASI KANITLANAMADI

Karaborsa bilet satışından 56 milyon avro civarında menfaat elde edildiği yönündeki iddialar da soruşturma dosyasına somut bir şekilde yansımadı. Savcılık, bu iddiaların soyut beyanlarla sınırlı kaldığını ve destekleyici delillerin sunulmadığını açıkladı. Savcılığa sunulan banka listesindeki taraftar bilgileri ve sayıları ile siteye başvuran ziyaretçi sayılarının Galatasaray Spor Kulübünün savcılığa beyan ettiği verilerle uyum sağladığı belirtildi. Ayrıca elektronik şekilde üretilen bilet veya kombine haricinde fiziki olarak herhangi bir biletin veya kombinenin yetkisiz kişiler tarafından satıldığına dair delilin de bulunmadığı bilgisi verildi.

"KOVUŞTURMAYA YER YOK"

Tüm delillerin incelenmesi sonucu, şüphelilerin suç işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını belirten savcılık, aralarında Bora İsmail Bahçetepe ve Eray Yazgan’ın da bulunduğu 23 şüpheli hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.