UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş da lig aşamasındaki ilk maçında Hollanda'da Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından katılan Beşiktaş, bu turda karşılaştığı Lugano'yu 3-3 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında 5-1 mağlup ederek adını UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yazdırmaya hak kazanmıştı.

Yeni sezonda lige de başarılı bir performansla başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligdeki son maçında Eyüpspor'u 2-1 yenmeyi başaran Beşiktaş, topladığı 13 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın rakibi Ajax ise Hollanda liginde geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlamıştı. Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanan Ajax, 2. eleme turunda FK Vojvodina'yı, 3. eleme turunda Panathinaikos'u ve play-off turunda Bialystok'u elemeyi başararak UEFA Avrupa Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırdı.

Hollanda liginde bu sezon 4 maça çıkan Ajax bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla ligde 9. sırada yer alan Ajax 8 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacağı ilk hafta maçında İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks düdük çalacak. Müsabakada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak. Tim Robinson'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Stuart Attwell VAR ve Peter Bankes AVAR görevini üstlenecek.

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Ajax ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ajax-Beşiktaş maçı 26 Eylül Perşembe günü oynanacak. Hollanda'da Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Ajax-Beşiktaş mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.