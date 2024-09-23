Galatasaray - PAOK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray da lig aşamasındaki ilk maçında RAMS Park'ta PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezona Avrupa kupalarında kötü bir başlangıç yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenilerek elendi veUEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Cimbom, yeni sezonda lige ise iyi bir performansla giriş yaptı. Oynadığı 6 maçta 6 galibiyet alan Galatasaray, son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbiden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, ligde topladığı 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray'ın rakibi PAOK ise geçtiğimiz sezonu Yunanistan Ligi'nde şampiyon olarak tamamlamıştı. Yeni sezonda Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan PAOK, Banja Luka'yı 3-2 ve 1-0'lık skorlarla elemeyi başarmıştı. 3. eleme turunda Malmö ile karşılaşan PAOK, 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında rakibine 4-3 kaybederek elenmiş ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamıştı. Bu turdaki rakibi Shamrock Rovers'ı 4-0 ve 2-0'lık skorlarla elemeyi başaran Yunan ekibi, adını UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yazdırmıştı.

Yeni sezonda 5 lig mücadelesine çıkan PAOK, bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri 11 kez sarsmayı başaran PAOK, kalesinde ise 4 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında PAOK'u ağırlayacağı maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo'nun yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak. VAR odasında ise Carlos del Cerro Grande ile yardımcısı Guillermo Cuadra görev yapacak.

GALATASARAY-PAOK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Galatasaray ile PAOK arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki Galatasaray-PAOK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray-PAOK maçı 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'da RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray-PAOK mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.