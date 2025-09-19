Ali Koç’tan Jose Mourinho’ya sert sözler: “Aptallar değişmez”

Portekizli teknik adam, Benfica’da düzenlenen basın toplantısında, “Kulüpleri terk ederken kapıyı kapatırım. Provokasyonlara cevap vermem. Mazeret aramam. Ali Koç’un davranış şekli, benimkinden farklı. Ben ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu. Bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu’nu neden ancak bizi eledikten sonra transfer ettiğini açıklamadı” diyerek Ali Koç’u hedef almıştı.

Now Spor’a katılan Ali Koç, Mourinho’nun sözlerine yanıt verdi. “99 puan, 99 golle bitirdiğimiz sezondaki tüm iyi oyuncuların hepsi geriye gitti. Bunu Mourinho’ya da söyledim. Bir oyuncu bir hafta iyi oynuyor, ertesi hafta ilk 18’e giremiyor. Niye, neden bilmiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Koç, Mourinho’nun açıklamalarını “iğneleyici mesajlar” olarak nitelendirerek, “O da biliyorsunuz, iğneleyici mesajlar veriyor. Ben onu iyi anılarla hatırlayacağım. Fenerbahçeliler yine de kattıkları için ona saygı duyacak. Onun dışında bir şey söylemek istersem söylerim” dedi.

“BU SEVİYEDEKİ BİR HOCA KENDİNİ KÜÇÜLTÜYOR”

Ali Koç, Mourinho’nun Kerem Aktürkoğlu üzerinden yaptığı çıkışı ise sert sözlerle eleştirdi: “Bu seviyedeki bir hoca böyle konuşarak kendini küçültüyor. Fenerbahçe gibi bir takımı tamamen bir futbolcuya bağlıyor, lafı da ona getiriyor. Katılmıyorum, kendisi bilir, kendi bileceği iş.” Mourinho’nun ayrılığının ardından Fenerbahçe hakkında eleştirilerini sürdürmesini doğru bulmadığını söyleyen Koç, teknik adamın uyum sağlayamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Mourinho’nun bulunduğu yere adapte olman lazımdı. Bir laf vardır, ‘Bir tek ölüler ile aptallar değişmez’ derler. Burası için biraz daha değişmesi gerekiyordu ilk sezonundan sonra.”

Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu’nun transfer sürecine de açıklık getirdi: “Sportif direktöre de aynı lafı söylemiş, aynı cevabı vermiş. Keşke daha önce alsaydınız oyuncuyu diye. Adam vermiyor ya, Şampiyonlar Ligi bitmeden vermiyor. O da karakterli bir futbolcu gibi Fenerbahçe’ye gelmeyi ne kadar istese de, iki maçta da elinden geleni yaptı. Tanrının cilvesi, golü de o attı.”