Ali Koç'tan Yüksek Divan Kurulu' nda 5 yıldız açıklaması!

Saygı göstermek, komisyon kararının federasyonu baskıya almaması için bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti." dedi.



Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili kurulan komisyon ve 5 yıldızlı formayla maça çıkma hakkında açıklamalar yaptı.

''İSYAN VE HAYKIRIŞIN SONUCUYDU"

Daha önce, 5 yıldızlı arma olan formalarla maçlara çıkacaklarını söylediklerini hatırlatan Koç, "Bu kararı almaktaki en önemli sebebimiz TFF'ye yapılan başvuru üzerinden çok uzun zaman geçmesine rağmen hiçbir somut adımın atılmamasıydı. Defalarca başvurduk, buna rağmen bir yaprak kıpırdamadı. Ve dosyalarımızın alınarak yine buzdolabına konup soğutma çabasıydı. Aslında bu bir hak arayışı için isyan ve haykırışın sonucuydu." diye konuştu.



Yeni TFF yönetimine haksızlık etmemek gerektiğini, 1 yıl için göreve geldiklerini ve dosyalarını ele alamadıklarını aktaran Koç, şunları kaydetti:



"Çünkü bir önceki TFF'den o kadar büyük enkaz devraldılar ki sorunumuzu öncelik yapamadılar. Anlayışla karşıladık. Ama 27 ayı geçti. Bugün gelinen noktada yeniden seçildiler ve ilk toplantıda bu konuyu ele aldılar. Komisyon kurulmasın hükmettiler. Bu konu özelinde Sayın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna camiamız adını çok teşekkür ediyorum. Biz kupa seremonisine 5 yıldızlı formalarla çıktık, kararlılığımızı gösterdik. 5-0'lık UEFA maçında da sahada 5 yıldızlı formamızla yer aldık. İlkesel bir duruştu. Bundan sonraki süreçte de komisyon kurulmasa, sonuna kadar 5 yıldızlı formayla devam edecektik. Bunu da ilettik. Biz cezaları göze alarak bu yaklaşımı sergiledik. Bir nebze onurlu duruştu yaptığımız. Ancak geldiğimizi noktada TFF'nin yaklaşımını olumlu buluyoruz. Saygı göstermek, komisyon kararının federasyonu baskıya almaması için bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti."