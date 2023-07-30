Mert Hakan'ın şutunda yöneticinin kolu kırıldı!
Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, sarı-laciverti yöneticinin kolunun kırıldığı açıkladı.Talihsiz olay hakkında Koç'un açıklamaları bu şekilde .İşte detaylar...
Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, sarı-laciverti yöneticinin kolunun kırıldığı açıkladı.Talihsiz olay hakkında Koç'un açıklamaları bu şekilde :
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Temmuz ayı toplantısında konuştu. Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan talihsiz olayı açıklayan Koç, Mert Hakan'ın şutunda bir yöneticinin kolunun kırıldığını söyledi.
"MERT HAKAN YANDAŞ'IN ŞUTUNU KURTARACAĞIM DERKEN KOLU KIRILDI"
Mert Hakan Yandaş'ın şutu sırasında sarı-lacivertli yöneticinin kolunun kırıldığını belirten Ali Koç "Kürekten sorumlu yöneticimiz Bekir Bey, kürek çekerken sakatlanmadı. Umut Kent'te maç yapıyorduk, Bekir Bey de kaledeydi. Mert Hakan Yandaş'ın şutunu kurtaracağım derken kolu kırıldı. İnşallah Bekir Bey'in kolunun kırılmasıyla nazar çıkmıştır Fenerbahçe'den." açıklamasını yaptı.