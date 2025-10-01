Alisson Becker Galatasaray maçında sakatlandı! 2 hafta oynamayacak!

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Liverpool’un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Kulübün yaptığı açıklamada, Alisson’un Chelsea ile oynanacak cumartesi günkü maçta forma giyemeyeceği belirtildi. Liverpool, 32 yaşındaki kalecisinin sakatlığının daha ciddi olduğunu ve en az iki hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

GALATASARAY MAÇINDA YAŞANAN SAKATLANMIŞTI

Alisson Becker, Galatasaray’a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçının 52. dakikasında, Victor Osimhen’in bire bir pozisyonunda yaptığı kritik kurtarışın ardından sakatlanarak oyunu terk etti. Brezilyalı kaleci, yerini Giorgi Mamardashvili’ye bırakmak zorunda kaldı. Liverpool, Alisson’un sakatlık durumunun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla hemen oyuncusunu kenara aldı.

EKİTIKE DE CHELSEA MAÇINDA YER ALMAYACAK

Liverpool'un bir diğer kötü haberi ise, Galatasaray maçında sakatlanan Hugo Ekitike ile ilgili oldu. Kulüp, Ekitike’nin de Chelsea maçının kamp kadrosuna alınmasının zor olduğunu açıkladı. Ekitike’nin durumu, takımın hücum gücü üzerinde bir belirsizlik yaratırken, Liverpool teknik ekibi, Ekitike’nin tedavi sürecine odaklanarak bu dönemi en iyi şekilde atlatmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

liverpool Galatasaray
