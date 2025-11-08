Allianz’da dev gece! Juventus – Torino maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’da Torino şehri bu akşam nefesini tutacak! Dev derbide Juventus, ezeli rakibi Torino’yu Allianz Stadyumu’nda ağırlıyor. Hem prestij hem de puan açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, nefesleri kesecek bir 90 dakikaya sahne olacak.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği JuventusTorino karşılaşması, 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Luca Zufferli yönetecek, yardımcı hakemler A. Costanzo ve M. Passeri olacak. VAR’da F. La Penna, AVAR’da ise A. Di Paolo görev yapacak.

JUVENTUS ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde son haftalarda toparlanan Juventus, 10 maçta 18 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Torino derbisinde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Allegri’nin ekibi, son 5 maçında 3 galibiyet alırken yalnızca Lazio ve Real Madrid’e boyun eğdi.

Muhtemel 11: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic, Conceiçao, Vlahovic, Kenan.

TORİNO DERBİYE FORMDA GELİYOR

Torino cephesi ise 10 haftada topladığı 13 puanla 13. sırada yer alıyor. Son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Torino, dev derbide sürpriz peşinde. Ivan Juric’in öğrencileri, son olarak Pisa ile 2-2 berabere kalarak moral buldu.

Muhtemel 11: Paleari, Ismajli, Maripan, Coco, Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro, Simeone, Ngonge.

