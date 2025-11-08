İstanbul'da nefes kesen gece: Kasımpaşa – Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de kritik bir mücadeleye sahne olacak! Sezona iyi başlayamayan Kasımpaşa, son haftalarda yükselişe geçen Göztepe’yi ağırlıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada iki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkacak.

KasımpaşaGöztepe maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçın hakemi Ömer Tolga Güldibi, yardımcıları Samet Çiçek ve Murat Şener olacak. VAR koltuğunda Erkan Engin, AVAR’da ise Furkan Ürün görev alacak.

KASIMPAŞA ZOR GÜNLERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Ligde son 5 maçında galibiyet alamayan Kasımpaşa, düşme hattına yaklaşırken taraftarının önünde yeniden çıkışa geçmek istiyor. Geride kalan 11 haftada sadece 2 galibiyet alabilen İstanbul ekibi, 10 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu mücadelede puan kaybı, teknik ekibin koltuğunu daha da sallayabilir.

Muhtemel 11: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cem, Cafu, Ben Ouanes, Fall, Kubilay.

GÖZTEPE FORMDA GELİYOR

İzmir temsilcisi Göztepe, son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor. Son 5 maçında sadece bir kez kaybeden sarı-kırmızılılar, 11 maçta topladığı 19 puanla 5. sırada bulunuyor. Galatasaray deplasmanında dirençli bir oyun sergileyen Göztepe, bu kez İstanbul’da serisini sürdürmek istiyor.

Muhtemel 11: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Efkan, Janderson, Juan.

