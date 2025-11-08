Süper Lig’de kritik mücadele! Antalyaspor – Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor – Beşiktaş karşılaşması, 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı Cihan Aydın yönetecek, yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Murat Temel üstlenecek. VAR’da Alper Çetin, AVAR’da ise Suat Güz görev yapacak.

ANTALYASPOR EVİNDE YÜKSELİŞ PEŞİNDE

Son haftalarda istikrarsız bir grafik çizen Antalyaspor, taraftarı önünde çıkışa geçmek istiyor. Ligde 11 maçta 13 puan toplayan Akdeniz ekibi, 12. sırada bulunuyor. Son iki haftada Eyüpspor ve Bursaspor karşısında aldığı galibiyetlerle moral bulan kırmızı-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.

Muhtemel 11: Abdullah, Bünyamin, L. Giannetti, J. Ceesay, G. Dzhikiya, K. Paal, Soner, D. Saric, Abdülkadir, T. Cvancara, Y. Boli.

BEŞİKTAŞ ÜÇ PUANLA NEFES ALMAK İSTİYOR

Derbi mağlubiyetini unutturmak isteyen Beşiktaş, Antalya deplasmanına kazanmak için geliyor. 11 haftada 17 puanla 7. sırada yer alan siyah-beyazlılar, zirveyle farkı azaltma hedefinde. Şenol Güneş’in öğrencileri, son 5 maçta sadece 2 galibiyet alabildi ve artık hata yapmak istemiyor.

Muhtemel 11: Ersin, G. Paulista, T. Djalo, Gökhan, Rıdvan, W. Ndidi, Salih, Cengiz, V. Cerny, E. Toure, T. Abraham.