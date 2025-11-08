Papara Park’ta fırtına kopacak! Trabzonspor – Alanyaspor maçı başlıyor, ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri Trabzon’da oynanıyor! Zirve yarışını bırakmak istemeyen Trabzonspor, deplasmanda sürpriz peşindeki Alanyaspor’u ağırlıyor. Papara Park’ta nefesleri kesecek mücadelede iki ekip de üç puan için sahada olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Papara Park’ta fırtına kopacak! Trabzonspor – Alanyaspor maçı başlıyor, ilk 11'ler belli oldu
Yayınlanma:

TrabzonsporAlanyaspor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak.

Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Maçın hakemi Ali Şansalan, yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Süleyman Özay yapacak. VAR’da Emre Malok, AVAR’da Hakan Yemişken görev alacak.

TRABZONSPOR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, son haftalarda müthiş bir form grafiği yakaladı. Son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, 24 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin hemen ardından gelen Karadeniz ekibi, sahasında hata yapmadan zirveye adım adım yaklaşmak istiyor.

Fatih Tekke’nin ekibi Alanyaspor ise, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Ancak deplasmanda oynayacağı bu karşılaşmada, güçlü rakibine karşı dirençli bir oyunla sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor. Turuncu-yeşilliler 11. haftayı 14 puanla 9. sırada kapattı.

İLK'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor (4-2-3-1):
A. Onana – W. Pina, Rayyan, Okay, Mustafa – C. Oulai, T. Folcarelli – O. Zubkov, F. Augusto, K. Olaigbe – P. Onuachu

Alanyaspor (3-4-2-1):
E. Ertuğrul – N. Lima, F. Aliti, Ümit – F. Hadergjonaj, G. Makouta, Maestro, Ruan – I. Hagi, H. Ui-jo – E. Meschack

Okan Buruk istedi, yönetim harekete geçti: İtalya’dan çift transfer operasyonu!Okan Buruk istedi, yönetim harekete geçti: İtalya’dan çift transfer operasyonu!Spor
250 bin TL’niz 32 günde ne kadar kazandırır? Rakamı duyanlar şaşırıyor!250 bin TL’niz 32 günde ne kadar kazandırır? Rakamı duyanlar şaşırıyor!Ekonomi
Trabzonspor alanyaspor
Günün Manşetleri
Bakan Uraloğlu 8k kesintisiz yayın ve 10 kat hız müjdesini verdi
Bakan Kacır Ağrı'da konuştu: "Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da
"Hakim ve savcı sayımızı 9 bin 349'dan 25 bin 457'ye çıkardık!"
Kocaeli'de parfüm deposu alev alev yandı
Ticaret Bakanlığı satışları durdurdu
İstanbul Başsavcılığı Netanyahu dahil 37 İsrailli yetkili için yakalama emri çıkardı
“Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir”
AVM, stadyum ve millet bahçelerine sığınak zorunluluğu geldi!
“81 ilde şölen havasında fidan dikelim”
Çok Okunanlar
Narin Güran davasında yeni gelişme! Narin Güran davasında yeni gelişme!
Yatırımcıların gözü bu rakamlarda! Yatırımcıların gözü bu rakamlarda!
Şiddetli sağanak kapıda! Şiddetli sağanak kapıda!
Japon deprem uzmanından kritik uyarı: “Küçük önlemler hayat kurtarır” Japon deprem uzmanından kritik uyarı: “Küçük önlemler hayat kurtarır”
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!