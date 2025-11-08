Papara Park’ta fırtına kopacak! Trabzonspor – Alanyaspor maçı başlıyor, ilk 11'ler belli oldu

Trabzonspor – Alanyaspor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak.

Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Maçın hakemi Ali Şansalan, yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Süleyman Özay yapacak. VAR’da Emre Malok, AVAR’da Hakan Yemişken görev alacak.

TRABZONSPOR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, son haftalarda müthiş bir form grafiği yakaladı. Son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, 24 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin hemen ardından gelen Karadeniz ekibi, sahasında hata yapmadan zirveye adım adım yaklaşmak istiyor.

Fatih Tekke’nin ekibi Alanyaspor ise, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Ancak deplasmanda oynayacağı bu karşılaşmada, güçlü rakibine karşı dirençli bir oyunla sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor. Turuncu-yeşilliler 11. haftayı 14 puanla 9. sırada kapattı.

İLK'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor (4-2-3-1):

A. Onana – W. Pina, Rayyan, Okay, Mustafa – C. Oulai, T. Folcarelli – O. Zubkov, F. Augusto, K. Olaigbe – P. Onuachu

Alanyaspor (3-4-2-1):

E. Ertuğrul – N. Lima, F. Aliti, Ümit – F. Hadergjonaj, G. Makouta, Maestro, Ruan – I. Hagi, H. Ui-jo – E. Meschack