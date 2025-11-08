Okan Buruk istedi, yönetim harekete geçti: İtalya’dan çift transfer operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, teknik heyetin talepleriyle harekete geçti ve Serie A'da kulüpleriyle sorun yaşayan iki yıldızın durumunu yakın takibe aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da, kış transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başlamış durumda. Sarı-Kırmızılı kulüpte, Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalama hedefi doğrultusunda büyük bir titizlikle bir transfer listesi hazırlandı. Bu kapsamda, 2 yıldız oyuncu Galatasaray'ın kıskacına girdi.

Teknik direktör Okan Buruk’un talepleri doğrultusunda hareket eden Galatasaray Yönetimi, öncelikli hedefini Atalanta forması giyen forvet Ademola Lookman olarak belirledi. Üstelik, tam da Cim Bom’un Nijeryalı futbolcu için devreye girmeye hazırlandığı bir dönemde, oyuncuyla kulübü arasında büyük bir krizin patlak verdiği ortaya çıktı.

LOOKMAN KRİZİ GALATASARAY’IN İŞİNE GELDİ

Yaşanan gelişmeler, Lookman'ın takımdaki durumunu geri dönülmez bir noktaya getirdi. Şampiyonlar Ligi’ndeki Marsilya müsabakası sırasında hocası Juric’le kavga ettiği öğrenilen Lookman, zaten mevcut olan ayrılık planlarını netleştirerek Atalanta’yı tamamen defterden silmiş durumda. İtalyan gazeteleri, Ademola Lookman’ın devre arasında kulüple yollarını ayırmasına artık kesin gözüyle bakıyor. 28 yaşındaki forvetin yaşadığı bu kavganın, oyuncunun beklenenden çok daha uygun maliyetlerle Atalanta’ya veda edebileceğini gösterdiği ifade ediliyor.

Cim Bom’a yeşil ışık yakan Lookman fırsatını kaçırmak istemeyen Galatasaraylı yöneticilerin, bu transferi noktalamak için İtalya’ya bir çıkarma hazırlığında bulunduğu belirtildi.

SERIE A'DAN İKİNCİ HEDEF: ZAMBO ANGUISSA

Galatasaray’ın Serie A'dan radarına giren diğer isim ise Napoli forması giyen Zambo Anguissa. 29 yaşındaki futbolcu, son dönemde Napoli orta sahasının vazgeçilmez bir ismi haline gelmişti. Oyuncunun kulübüyle yapacağı yeni kontrat görüşmeleri futbol kamuoyunca merakla bekleniyordu.

Ancak Corriere dello Sport’un dünkü sayısında yer alan haberlere göre, iki tarafın beklentileri arasında adeta bir uçurum bulunuyor. Gelen bilgilere göre Napoli, Anguissa’nın talep ettiği rakamlara kesinlikle çıkmıyor.

Sarı-Kırmızılılar, tıpkı Lookman'da olduğu gibi bu sözleşme krizini de bir fırsata çevirmekte kararlı görünüyor. Lookman için yapılması planlanan İtalya seferinde, Anguissa transferinin de masaya yatırılacağı öğrenildi. Bu hamlenin gerçekleşmesi halinde, Osimhen’in ardından Galatasaray ile Napoli arasında yeni bir pazarlık süreci daha başlamış olacak. Mevcut kadrosunda 10 yabancısı bulunan Galatasaray’ın, bu iki transferi gerçekleştirebilmek için herhangi bir oyuncusunu göndermesine ise gerek bulunmuyor.

