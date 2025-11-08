Türkiye sahneye çıkıyor! İran – Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İslami Dayanışma Oyunları’nda final havası taşıyan dev mücadele başlıyor! Turnuvada fırtına gibi esen Türkiye, güçlü rakibi İran ile kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da zirve için sahaya çıkarken, mücadele nefesleri kesecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Dünya İslami Dayanışma Oyunları’nda oynanacak İranTürkiye karşılaşması, 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak.

Mücadele, TRT Spor Yıldız, tabii ve TRT Spor Yıldız YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmaya Boulevard Arena ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE KAZANIRSA ZİRVEDE

Millilerimiz turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı. Katar’ı 3-1 mağlup eden Türkiye, hem moral kazandı hem de rakiplerine gözdağı verdi. Ay-yıldızlı ekip, son 5 maçında yalnızca bir yenilgi aldı ve galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Türkiye’nin son maçları: Katar (3-1), Polonya (0-3), Hollanda (3-1), Kanada (3-0), Libya (3-1).

İRAN DURDURULAMIYOR

Rakibimiz İran, turnuvanın en formda ekiplerinden biri. Katar’ı 3-0, Bahreyn’i ise 3-2 mağlup eden İran, grupta lider konumda bulunuyor. 6 gol atıp yalnızca 2 gol yiyen İran, Türkiye karşısında galibiyet alarak unvanını korumak istiyor.

İran’ın son maçları: Katar (3-0), Bahreyn (3-2), Çekya (1-3), Sırbistan (3-2), Filipinler (3-2).

