Alperen Şengün’den muhteşem performans! Houston Rockets, Sixers’ı uzatmada devirdi

NBA'de heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı! Houston Rockets, Philadelphia 76ers’ı 144-137'lik skorla uzatmada devirdi. Bu muazzam galibiyetin en büyük mimarlarından biri, milli oyuncumuz Alperen Şengün’dü. Maç boyunca gösterdiği etkili performansla dikkat çeken Şengün, 13 sayı, 11 ribaunt ve 5 asistlik "double-double" performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Fanatik'e göre, Houston Rockets'ın galibiyetine katkı sağlayan bir diğer isim ise Jalen Green oldu. Genç yıldız, 30 sayı ve 13 asistle geceye damgasını vurdu. Ayrıca Jabari Smith Jr. 30 sayı ve 8 ribauntluk performansıyla takıma büyük destek verdi. Dillon Brooks ise 25 sayı ve 6 ribauntla maçı tamamladı. Rockets, bu galibiyetle Batı Konferansı'nda 44. galibiyetini alarak güçlü bir konumda yer aldı.

SIXERS'IN ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Philadelphia 76ers cephesinde ise Quentin Grimes, 46 sayı ve 13 ribauntluk performansıyla takımının en skorer ismi oldu. Jared Butler da 21 sayı ve 5 asistle maça katkı sağladı. Ancak, bu güçlü çabalar 76ers’ın sezonun 45. yenilgisini önlemeye yetmedi.

NBA’de bir başka heyecan verici karşılaşmada ise Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs’ü 125-109'luk skorla yendi. Lakers’tan Austin Reaves, 30 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle takımına liderlik ederken, Luka Dončić 21 sayı, 9 ribaunt ve 14 asistle harika bir performans sergiledi.

Spurs tarafında ise Stephon Castle, 23 sayı ve 8 ribauntluk etkileyici bir performans sergiledi ancak takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

GECENİN SONUÇLARI:

New York Knicks-Miami Heat: 116-95

Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 130-132 (Uzatmada)

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 81-127

Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 144-137 (Uzatmada)

Utah Jazz-Chicago Bulls: 97-111

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 105-114

Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 112-97

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 132-122

Phoenix Suns-Toronto Raptors: 129-89

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 125-109