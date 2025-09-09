Alperen Şengün’den tarihi başarı: EuroBasket’te Triple-Double yapan en genç oyuncu

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Polonya karşısında sergilediği performansla hem Türkiye hem de Avrupa basketbol tarihine geçti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya geldi. İstanbul’da oynanan mücadelede Türkiye, rakibini 91-77’lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçın en dikkat çeken ismi ise Alperen Şengün oldu. Milli basketbolcu, parkede sergilediği 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik istatistikleriyle triple-double yaparak EuroBasket tarihine geçti.

EUROBASKET TARİHİNDE BİR İLK

Alperen Şengün, Polonya karşısında sergilediği 19 sayı, 12 ribaund, 10 asistlik performansla EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu ve organizasyon tarihinde triple-double yapan 5. isim oldu.

23 yaşındaki yıldız basketbolcu, bu tarihi performansıyla birlikte yalnızca Türkiye adına değil, turnuva tarihinde de unutulmaz bir anın sahibi oldu.

TRIPLE-DOUBLE YAPAN BEŞİNCİ İSİM OLDU

EuroBasket tarihinde bugüne kadar yalnızca dört oyuncu triple-double başarısı göstermişti. Daha önce Toni Kukoc, Andrei Mandache, Mateusz Ponitka ve Luka Doncic bu istatistiğe ulaşabilmişti. Alperen Şengün, bu listeye adını yazdıran beşinci isim oldu.

