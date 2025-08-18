Altay Bayındır yerden yere vuruldu! “Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim”

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, sahasında Arsenal'e 1-0 mağlup olurken, maçın en çok konuşulan ismi milli kaleci Altay Bayındır oldu. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Altay, yenilen goldeki pozisyonuyla İngiliz basını ve futbol yorumcuları tarafından sert şekilde eleştirildi.

NEVILLE: “DAHA GÜÇLÜ OLMALIYDI”

Maç sonrası Sky Sports’ta değerlendirmelerde bulunan Manchester United efsanesi Gary Neville, Altay Bayındır’ın müdahale anındaki zayıf duruşunu eleştirerek, “Altay Bayındır'ın daha güçlü olması gerekiyordu. Kendisine faul yapıldığı için itiraz etti ve muhtemelen bundan dolayı şikayetçi olacak. Önünde bir oyuncu vardı ve ceza sahası içinde çok fazla itme çekme oldu. Ancak kalecinin orada daha güçlü olması lazımdı. Saliba, Bayındır'a faullü bir harekette bulunmadı.” ifadelerini kullandı.

“BU ADAMIN KALECİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHE EDİYORUM”

Roy Keane ise değerlendirmelerinde daha da sert ifadeler kullanarak, "Kaleci, altı pas alanında kontrolü eline almalı. Defalarca söyledim. Orası sizin bölgeniz. Daha şiddetli, daha agresif olmalısınız. Altay çok zayıf ve yumuşak kaldı pozisyonda. Manchester United'ın kalecisine taraftar sert tepki göstermeli. Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim. Okul çocuğu işi gibi. Hakeme bakma, kontrolü ele al." dedi.

CANLI YAYINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Keane'in sert yorumlarının ardından, aynı yayında yer alan Micah Richards, Altay’a kısmen sahip çıkarak tartışmanın fitilini ateşledi. Richards, “De Ligt'in içeri girebileceğini ve Mount'ın dışarı çıkabileceğini düşündüm. Roy'a katılıyorum, Altay çok daha iyisini yapmalıydı ama önünüzde çok sayıda oyuncu varken…” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da Altay Bayındır’ın performansı gündem oldu. Manchester United taraftarlarının büyük bir kısmı, kaleciye sert eleştiriler yöneltirken, bazı kullanıcılar ise defans hattının sorumluluğu yeterince üstlenmediği görüşünü savundu.