Anadolu Efes, İsrail Ekibi Karşısında! Lacivert-Beyazlılar Maccabi Tel Aviv Karşısında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 14. haftasında İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, İsrail Ekibi Karşısında! Lacivert-Beyazlılar Maccabi Tel Aviv Karşısında
Anadolu Efes, İsrail Ekibi Karşısında! Lacivert-Beyazlılar Maccabi Tel Aviv Karşısında
Son Güncelleme:

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.05'te başlayacak.

Anadolu Efes, İsrail Ekibi Karşısında!

Euroleague'de son iki maçını kazanan, 13 karşılaşmada 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 10. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes ile galibiyet ve mağlubiyet sayıları aynı olan Maccabi Tel Aviv ise 9. sırada bulunuyor.

Avrupa Kupalarında 815. Randevu

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 815. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 814 karşılaşmada 462 galibiyet ve 352 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 567. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 261 kez rakiplerine mağlup oldu.

# anadolu efes
Çok Okunanlar
Netflix ilk kez duyurdu! İşte en çok izlenen Türk yapımları...
Netflix ilk kez duyurdu! İşte en çok izlenen Türk yapımları...
Dünyanın en iyi 100 yemeği belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırttı...
Dünyanın en iyi 100 yemeği belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırttı...
14 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
14 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli'ye Göre Son Depremler Hangileri?
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli'ye Göre Son Depremler Hangileri?
Kışçılar Sevinecek, İlk Kar Haberleri Gelmeye Başladı! Bugün Hava Nasıl Olacak?
Kışçılar Sevinecek, İlk Kar Haberleri Gelmeye Başladı! Bugün Hava Nasıl Olacak?
Öne Çıkanlar MUŞLU AİLELER: "ÇOCUKLARIMIZI HDP VE PKK'DAN ALACAĞIZ SAHİPSİZ DEĞİLLER" | Ulusal Haber MUŞLU AİLELER: "ÇOCUKLARIMIZI HDP VE PKK'DAN ALACAĞIZ SAHİPSİZ DEĞİLLER" | Ulusal Haber Hogwarts Treni İstanbul'a Geliyor! Hogwarts Treni İstanbul'a Geliyor!