Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin milli takıma veda etti

Turnuvada gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri olan Larkin, başarı sonrası milli takıma veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

DUYGUSAL PAYLAŞIM VE MİLLİ FORMANIN ONURU

32 yaşındaki basketbolcu, milli formayı giymenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yedi yıl önce Türkiye’de oynamak için imza attığımda hiçbir beklentim yoktu. O zamanlar burası sadece sevdiğim oyunu sürdürebileceğim bir yerdi. Şimdi, yedi yıl sonra burası ikinci evim gibi hissediyorum.”

MADALYANIN ÖTESİNDE BİR ÖDÜL

Larkin, madalyanın kendisi için ülke genelinde hissettiği sevgi ve destekle daha anlamlı olduğunu ifade ederek şunları ekledi:

“Beni kabul etme ve destekleme şekliniz, kelimelerle ifade edebileceğimden çok daha fazla anlam taşıyor. Her ne kadar altın madalyaya ulaşamasak da, tüm ülkede hissettiğimiz sevgi ve destek, madalyanın kendisinden daha büyük bir ödül gibi geliyor.”

HER ZAMAN VE SONSUZA DEK SİZLERLE OLACAĞIM

Milli takım formasını giymenin ve göğsünde Türk bayrağıyla oynamanın büyük bir onur olduğunu vurgulayan Larkin, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Takım arkadaşlarım, teknik ekip, yönetim, antrenörler ve bu yolculukta rol oynayan herkese minnettarım. Her zaman ve sonsuza dek sizlerle bir olacağım. Kalbimin derinliklerinden seviyorum sizi. Teşekkürler Türkiye!”