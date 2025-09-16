Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin milli takıma veda etti

Anadolu Efes’in milli basketbolcusu Shane Larkin, A Milli Erkek Basketbol Takımı’na veda ettiğini açıkladı. Ay-yıldızlı ekip, EuroBasket 2025’te gümüş madalya kazanarak 24 yıl aradan sonra tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin milli takıma veda etti
Yayınlanma:

Turnuvada gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri olan Larkin, başarı sonrası milli takıma veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

DUYGUSAL PAYLAŞIM VE MİLLİ FORMANIN ONURU

32 yaşındaki basketbolcu, milli formayı giymenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yedi yıl önce Türkiye’de oynamak için imza attığımda hiçbir beklentim yoktu. O zamanlar burası sadece sevdiğim oyunu sürdürebileceğim bir yerdi. Şimdi, yedi yıl sonra burası ikinci evim gibi hissediyorum.”

MADALYANIN ÖTESİNDE BİR ÖDÜL

Larkin, madalyanın kendisi için ülke genelinde hissettiği sevgi ve destekle daha anlamlı olduğunu ifade ederek şunları ekledi:

“Beni kabul etme ve destekleme şekliniz, kelimelerle ifade edebileceğimden çok daha fazla anlam taşıyor. Her ne kadar altın madalyaya ulaşamasak da, tüm ülkede hissettiğimiz sevgi ve destek, madalyanın kendisinden daha büyük bir ödül gibi geliyor.”

HER ZAMAN VE SONSUZA DEK SİZLERLE OLACAĞIM

Milli takım formasını giymenin ve göğsünde Türk bayrağıyla oynamanın büyük bir onur olduğunu vurgulayan Larkin, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Takım arkadaşlarım, teknik ekip, yönetim, antrenörler ve bu yolculukta rol oynayan herkese minnettarım. Her zaman ve sonsuza dek sizlerle bir olacağım. Kalbimin derinliklerinden seviyorum sizi. Teşekkürler Türkiye!”

Doğum günü balonları ölüm getirdi: 10 yaşındaki çocuk boğulduDoğum günü balonları ölüm getirdi: 10 yaşındaki çocuk boğulduYurt
İsrail Gazze’ye saldırdı: Türkiye’den ilk tepki Vatan Partisi’nden geldiİsrail Gazze’ye saldırdı: Türkiye’den ilk tepki Vatan Partisi’nden geldiGündem
basketbol milli takım
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme
SGK’dan yerli ilaç hamlesi
Türkiye’den ilk tepki Vatan Partisi’nden geldi
Konut satış verileri belli oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
8’i görevde 15 şüpheli için gözaltı kararı
İsrail Gazze’de kara harekatı başlattı
23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
CHP'li Belediye Başkan Yardımcıları istifa etti!
Çok Okunanlar
23 ilde sağanak, havalar soğuyor! 23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi
Hangi banka en çok kazandırıyor? Hangi banka en çok kazandırıyor?
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?
5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü! 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü!