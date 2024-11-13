Anadolu Efes'ten kritik galibiyet! Baskonia'yı 89-84 mağlup etti

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 9. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk oldu. Mücadeleyi 89-84 kazanmayı başaran Anadolu Efes, ligdeki 5. galibiyetini elde etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Anadolu Efes'ten kritik galibiyet! Baskonia'yı 89-84 mağlup etti
Yayınlanma:

THY EuroLeague'de 9. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Anadolu Efes, 9. hafta mücadelesinde deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk oldu.

Kritik mücadeleye her iki takım da 4'er galibiyet ve mağlubiyetle çıktı. Buesa Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 24-21 önde tamamlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 46-39 üstün gitti.

Anadolu Efes'ten kritik galibiyet! Baskonia'yı 89-84 mağlup etti - Resim : 1

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyreğini 65-63 önde geçtiği karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Baskonia ise 5. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes'ten kritik galibiyet! Baskonia'yı 89-84 mağlup etti - Resim : 2

Anadolu Efes, EuroLeague'deki 10. hafta maçında 14 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i devirdi! Sarı-lacivertlilerden 87-76'lık galibiyetFenerbahçe Beko, Bayern Münih'i devirdi! Sarı-lacivertlilerden 87-76'lık galibiyetSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

anadolu efes euroleague
Günün Manşetleri
Bakan Güler'den 3. dünya Savaşı açıklaması
Anadolu Efes'ten kritik galibiyet
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i devirdi
Kuyu-37 operasyonlarıyla ilgili sıcak gelişme
"ABD, Türkiye'yi kontrol etme umudunu kaybetti"
Biden ve Herzog Beyaz Saray’da buluştu
AVM yangınında panik anları
Ekrem ve Ece Ataer’den Vatan Partisi’ne katılım
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'dan açılım çağrısı
Öcalan'ın adını anmadı 'Sözlerimin arkasındayım' dedi
Çok Okunanlar
Husilerden ABD uçak gemisi ve destroyerlerine saldırı Husilerden ABD uçak gemisi ve destroyerlerine saldırı
"ABD, Türkiye'yi kontrol etme umudunu kaybetti" "ABD, Türkiye'yi kontrol etme umudunu kaybetti"
Aile içi tartışma büyüdü: Baba, oğlu tarafından vuruldu Aile içi tartışma büyüdü: Baba, oğlu tarafından vuruldu
Beşiktaş’ta görev dağılımı yapıldı Beşiktaş’ta görev dağılımı yapıldı
İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri iddiaların ardından istifa etti İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri iddiaların ardından istifa etti