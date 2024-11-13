Anadolu Efes'ten kritik galibiyet! Baskonia'yı 89-84 mağlup etti

THY EuroLeague'de 9. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Anadolu Efes, 9. hafta mücadelesinde deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk oldu.

Kritik mücadeleye her iki takım da 4'er galibiyet ve mağlubiyetle çıktı. Buesa Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 24-21 önde tamamlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 46-39 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyreğini 65-63 önde geçtiği karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Baskonia ise 5. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'deki 10. hafta maçında 14 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.