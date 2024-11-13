Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i devirdi! Sarı-lacivertlilerden 87-76'lık galibiyet

THY EuroLeague'de 9. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko, 9. haftada İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada 6. dakika, konuk ekibin 10'a 9 üstünlüğüyle geçildi. Moladan 6-0'lık seriyle dönen Alman temsilcisi, son dakika içinde farkı çift hanelere çıkardı ve ilk çeyreği de 21-13 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğine iyi başlayan sarı-lacivertliler, Guduric ve Melli'nin basketleriyle 11. dakikada skoru 17-21'e getirerek farkı 4 sayıya çekti. Sertaç Şanlı'nın 14. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı 1 sayıya indiren Fenerbahçe Beko, 15. dakikada Colson'un dış atışıyla 25-23 öne geçti. Birch'in 17. dakikada boyalı alandaki isabetiyle farkı 6 sayıya kadar çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına 35-30 üstün gitti.

İkinci yarıya hücumda top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Bayern Münih, 23. dakikada skoru 37-37'ye getirerek eşitliği sağladı. Hayes-Davis önderliğinde üst üste skor üreten sarı-lacivertli ekip, 25. dakikada farkı 6 sayıya kadar yükseltti ve skor 47-41 oldu. Final periyoduna Fenerbahçe Beko, 67-58 önde girdi.

Son çeyreğe Hayes-Davis'in basketiyle farkı çift hanelere yükselterek başlayan Fenerbahçe Beko, 35. dakikayı 78-64 üstün geçti. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, salondan 87-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da 25 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis, galibiyette önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 10. haftasında 15 Kasım Cuma günü saat 21.00'de deplasmanda Zalgiris'e konuk olacak.

JASIKEVICIUS GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Sarunas Jasikevicius, galibiyetten dolayı oyunculara ve taraftarlara teşekkür etti.

Özellikle taraftarların İstanbul trafiğine rağmen tribünleri doldurmasına değinen Jasikevicius, "Oyunculara ve taraftarlara teşekkür ederim. Özellikle taraftarlar salı akşamı İstanbul trafiğine rağmen tüm salonu doldurdu. Çok güzel bir maç izleme fırsatı buldular. Bayern Münih iyi bir takım ve güzel oynadılar. Durdurulması zor bir takım ancak biz maça çok motive geldik. Bu motivasyon sebebiyle ilk çeyreğe iyi başlayamadık. İkinci çeyrekte ise daha iyiydik. Daha sonra Nigel'ın inanılmaz performansı vardı. Çok güzel bir galibiyet oldu." dedi.