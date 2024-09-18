Ancelotti'den hakem Halil Umut Meler'e sert tepki!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Stuttgart maçının ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e tepkisini dile getirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ancelotti'den hakem Halil Umut Meler'e sert tepki!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oldukça zorlanan Real Madrid, sahasında Stuttgart'ı 3-1 mağlup ederek Avrupa serüvenine galibiyetle başladı. Ancak maç boyunca hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararlardan memnun olmayan Ancelotti, ikinci yarıda itirazları nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Maçın ardından sahaya giren Ancelotti, hakem Halil Umut Meler'in yanına giderek kararlarına duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi ve sert bir şekilde tepkisini gösterdi.

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