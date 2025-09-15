Antalya’da Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İbrahim Çolak Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona 55’i kadın olmak üzere toplam 135 sporcu katıldı. Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde yarışan sporcular, hem Türkiye şampiyonu olmak hem de Dünya Şampiyonası için seçilme şansı elde etmek için ter döktü.

Şampiyonada erkek sporcular; yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste hünerlerini sergilerken, kadın sporcular ise asimetrik paralel, atlama masası, denge ve yer aletinde mücadele etti. Sporcular, teknik becerilerini ve estetik performanslarını jüri karşısında en iyi şekilde gösterebilmek için yoğun çaba harcadı.

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE KIYASIYA REKABET

Büyükler kategorisinde kadınlarda Bolu’dan Bilge Tarhan birinci oldu. İzmirli sporcular Nazlı Savranbaşı ikinci, Ceren Biner ise üçüncü sırayı elde etti. Erkeklerde ise İzmir’den Adem Asil şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, yine İzmir’den Mert Efe Kılıçer ikinci, Altan Doğan üçüncü sırayı aldı.

Yıldızlar kategorisinde kadınlarda İstanbul’dan Ayşe Duru Ayaztuna birinci olurken, aynı şehirden Gülcenaz Gülen ikinci ve Danefa Güney üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ankara’dan Güney Kapucu birinciliğe uzandı. Konya’dan Mevlüt Kağan Soylu ikinci, Kayseri’den Mustafa Yiğit Dur üçüncü sırayı elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Antalya’da düzenlenen bu şampiyonanın Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için seçme niteliği taşıdığını açıkladı.