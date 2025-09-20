Antalyaspor – Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda Antalyaspor – Kayserispor maçı canlı izle
Süper Lig’de 6. hafta heyecanı sürüyor. Antalyaspor sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. İşte Antalyaspor – Kayserispor maçının saati, kanalı ve ayrıntıları.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Antalyaspor, Corendon Airlines Park’ta Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Mücadele 20 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Mücadelenin hakemliğini Kadir Sağlam üstlenecek. Antalyaspor evinde çıkış ararken, Kayserispor deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.