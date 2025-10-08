Antalyaspor’da ayrılık kararı! Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı

Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Belözoğlu ve ekibine teşekkür edilerek başarı dileklerinde bulunuldu.

Antalyaspor’da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri’nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Belözoğlu, bu sezon Antalyaspor’un başında 8 maça çıkarak 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

antalyaspor Emre Belözoğlu
