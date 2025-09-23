Araç cayır cayır yandı! Lewis Hamilton’ın kardeşi ölümden döndü

Geçtiğimiz hafta sonu Silverstone’da düzenlenen BTCC’nin 25., 26. ve 27. yarışlarında piste çıkan Nicolas Hamilton, 18. turda büyük bir talihsizlik yaşadı. Cupra Leon marka aracı aniden alev aldı. Pistteki panik anlarında Hamilton hızlı refleksiyle aracı terk ederek yara almadan kurtuldu.

SERİSİ SONA ERDİ

Yangın sonrası araç ağır hasar aldı ve Nicolas Hamilton yarışa devam edemedi. Bu durum, Hamilton’ın arka arkaya 25 yarışlık start serisinin son bulmasına neden oldu.

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Hamilton, hislerini şu sözlerle dile getirdi: “Bu ailem, arkadaşlarım ve benim için çok üzücü ve korkutucu bir anı başlatan olağanüstü bir fotoğraf. Durum boyunca şaşırtıcı derecede sakindim, kendimi güvende tutarken aracı daha fazla hasardan kurtarmaya çalıştım ve bu durumu yönetme şeklimle gurur duyuyorum.”

SEZONA KAPATABİLİR

Hamilton, Brands Hatch’teki sezon finaline katılıp katılamayacağının belirsiz olduğunu vurguladı “Dünkü yangından sonra, önümüzdeki hafta Brands Hatch’te sezonun son yarışında piste çıkıp çıkamayacağım belli değil. Eğer sezonu tamamlama fırsatım olmazsa, bu yıl bana destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum.”

Hamilton, açıklamasında ailesine, sponsorlarına ve destekçilerine teşekkür etti: “Aileme, arkadaşlarıma ve sponsorlarıma sevgileri ve destekleriyle hayallerimin peşinden gitmemi ve yolculuğuma devam etmemi sağladıkları için minnettarım. Kişisel olarak, BTCC kariyerimde bugüne kadar hiç olmadığı kadar iyi sürdüğümü düşünüyorum ve bu yılki ilerlememden gerçekten gurur duyuyorum.”