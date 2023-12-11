Arda Güler İlk Maçına Çıkıyor! Tarih Açıklandı

İspanyol basını Sport'ta yer alan habere göre; sakatlığını atlatan Arda Güler, Villarreal maçıyla sahalara dönebilir.

Ancelottı Süre Verebilir

Haberde milli oyuncunun kendini iyi hissetmesi halinde Ancelotti'nin maçta süre verebileceği ifade edildi.

Ancelotti, Arda ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Arda Güler, yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." ifadelerini kullanmıştı.

Çalışmalara Başladı

Real Madrid'e geldiğinde sezon öncesi kampı sırasında sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

Eflatun beyazlı formayı giymeye hazırlandığı anda, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlanan milli futbolcu, sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı.

Real Madrid, Villarreal ile 17 Aralık Pazar günü Santiago Barnebeu'da karşı karşıya gelecek.