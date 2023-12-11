Potada Derbi Zamanı! Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Karşı Karşıya

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11.haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Potada Derbi Zamanı! Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Karşı Karşıya
Potada Derbi Zamanı! Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Karşı Karşıya

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Karşı Karşıya

Ligde geride kalan 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunan Anadolu Efes, Galatasaray yenilgisinin ardından 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Lacivert-beyazlı takım Turkish Airlines EuroLeague'de de üst üste Panathinaikos ve ALBA Berlin karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 10 maçta 8 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun 7 maçlık galibiyet serisi ise geçen haftaki Beşiktaş Emlakjet deplasmanında son buldu. Sarı-lacivertli takım, EuroLeague'de de son 7 maçında 1 kez kazandı.

Taraftarlar arasında oynanan son 10 resmi maçta her iki takım da beşer galibiyet aldı.

Fenerbahçe'nin Yıldızları Avrupa Kulüpleri'nin Radarında! Ferdi ve Szymanski'ye Yakın TakipFenerbahçe'nin Yıldızları Avrupa Kulüpleri'nin Radarında! Ferdi ve Szymanski'ye Yakın TakipSpor
# anadolu efes # Fenerbahçe Beko
Çok Okunanlar
Gram altını olanlar müjde! O rakamı görecek...
Gram altını olanlar müjde! O rakamı görecek...
İSKİ Açıkladı: Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ Açıkladı: Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
Altın 3000’i Gördü! Fiyatlar Yükselmeye Devam Edecek Mi?
Altın 3000’i Gördü! Fiyatlar Yükselmeye Devam Edecek Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bu Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bu Depremler Hissedildi Mi?
FETÖ'nün Yerel Seçim Atağı
FETÖ'nün Yerel Seçim Atağı
Öne Çıkanlar Murat Bardakçı'dan Fatih Altaylı'ya unutulmayacak Hamas dersi! Murat Bardakçı'dan Fatih Altaylı'ya unutulmayacak Hamas dersi! Limonu Böyle ve Bu Zamanda Tüketenler Yandı! Limonu Böyle ve Bu Zamanda Tüketenler Yandı!