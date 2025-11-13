Arnavutluk, Andorra deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Avrupa DK Elemeleri K Grubu'nda 9. hafta, play-off yarışında kritik bir maça sahne oluyor! 11 puanla 2. sırada yer alan ve son 4 maçını kazanan Arnavutluk, grupta 1 puanla son sırada bulunan Andorra'ya konuk oluyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Arnavutluk, Andorra deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Yayınlanma:

Grupta play-off biletini yakından ilgilendiren bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 22:45'te başlayacak olan Andorra - Arnavutluk maçı, Estadi de la FAF d'Encamp'ta oynanacak. Bu zorlu 90 dakika, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Maçın anlatımını Arda Ün üstlenirken, Rumen hakem H. Fesnic düdük çalacak. VAR koltuğunda ise O. Hategan oturacak.

Maç öncesi K Grubu'nda 18 puanlı İngiltere finalleri garantilemiş durumda. Asıl savaş, play-off'u belirleyecek ikincilik koltuğu için yaşanıyor. 11 puanlı Arnavutluk ikinci, 10 puanlı Sırbistan ise üçüncü sırada. Arnavutluk'un, Sırbistan'ın önünde kalabilmesi için bu kritik deplasmandan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. İki takımın form grafiği de zıt: Arnavutluk son 4 maçını kazanırken, Andorra son 5 maçında galibiyet yüzü göremedi (2B, 3M).

İŞTE TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ!

Grupta iddiası kalmayan Andorra ile mutlak favori Arnavutluk'un sahaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

Andorra (5-4-1): F. Pires; B. Borra, M. Llovera, I. Olivera, M. San Nicolas, J. Cervos; A. Rodrigo, J. Teixeira, M. Rebes, Cucu; G. Lopez.

Arnavutluk (4-3-3): T. Strakosha; E. Hysaj, A. Ajeti, B. Djimsiti, M. Mitaj; Q. Laçi, J. Shehu, K. Asllani; A. Broja, R. Manaj, M. Uzuni.

Avrupa DK Elemeleri heyecanı sürüyor: Fransa-Ukrayna maçı saat kaçta, hangi kanalda?Avrupa DK Elemeleri heyecanı sürüyor: Fransa-Ukrayna maçı saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Namağlup lider Portekiz, İrlanda'ya konuk oluyor! İşte maç saati ve yayın bilgileriNamağlup lider Portekiz, İrlanda'ya konuk oluyor! İşte maç saati ve yayın bilgileriSpor
Andorra arnavutluk
Günün Manşetleri
“Suça Sürüklenen Çocuklar” için yeni karar
Deprem bölgesinde 350 bininci konut tamamlandı
UKOME 84 noktayı oybirliğiyle onayladı
Düşen uçakla ilgili 7 soru 7 cevap
'Başvuran öğrencilerin yüzde 97'sini yurtlara yerleştirdik'
Konut satışları Ekim ayında 2025'in zirvesini gördü
Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu oldu!
Çayda boya, pekmezde şeker, peynirde bitkisel yağ!
Buldan Belediyesi’nde 31 milyonluk kamu zararı iddiası
23 ilde 1.8 milyarlık dolandırıcılık çetesi çökertildi
Çok Okunanlar
BİM’de Kasım indirimi! 14 Kasım Cuma aktüel ürünler listesi yayımlandı BİM’de Kasım indirimi! 14 Kasım Cuma aktüel ürünler listesi yayımlandı
Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi! Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi!
Yarın bu 14 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor Yarın bu 14 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda! Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda!
Halef dizisi bu akşam var mı? Halef dizisi bu akşam var mı?