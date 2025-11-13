Arnavutluk, Andorra deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Grupta play-off biletini yakından ilgilendiren bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 22:45'te başlayacak olan Andorra - Arnavutluk maçı, Estadi de la FAF d'Encamp'ta oynanacak. Bu zorlu 90 dakika, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Maçın anlatımını Arda Ün üstlenirken, Rumen hakem H. Fesnic düdük çalacak. VAR koltuğunda ise O. Hategan oturacak.

Maç öncesi K Grubu'nda 18 puanlı İngiltere finalleri garantilemiş durumda. Asıl savaş, play-off'u belirleyecek ikincilik koltuğu için yaşanıyor. 11 puanlı Arnavutluk ikinci, 10 puanlı Sırbistan ise üçüncü sırada. Arnavutluk'un, Sırbistan'ın önünde kalabilmesi için bu kritik deplasmandan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. İki takımın form grafiği de zıt: Arnavutluk son 4 maçını kazanırken, Andorra son 5 maçında galibiyet yüzü göremedi (2B, 3M).

İŞTE TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ!

Grupta iddiası kalmayan Andorra ile mutlak favori Arnavutluk'un sahaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

Andorra (5-4-1): F. Pires; B. Borra, M. Llovera, I. Olivera, M. San Nicolas, J. Cervos; A. Rodrigo, J. Teixeira, M. Rebes, Cucu; G. Lopez.

Arnavutluk (4-3-3): T. Strakosha; E. Hysaj, A. Ajeti, B. Djimsiti, M. Mitaj; Q. Laçi, J. Shehu, K. Asllani; A. Broja, R. Manaj, M. Uzuni.