Avrupa DK Elemeleri heyecanı sürüyor: Fransa-Ukrayna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Milyonları ekran başına kilitleyecek bu kritik Fransa - Ukrayna mücadelesinin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 22:45'te başlayacak olan maç, Parc des Princes'te oynanacak. Bu zorlu 90 dakika, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Maçın anlatımını Aykut Aydın üstlenirken, Sloven hakem S. Vincic düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Alman B. Dankert oturacak.

Maç öncesi D Grubu'nda Fransa, 4 maçta 10 puanla namağlup lider. Ukrayna ise 4 maçta 7 puanla ikinci sırada. Fransa, grupta oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmezken (3G, 1B), Ukrayna'nın gruptaki tek mağlubiyeti 5 Eylül'de 0-2'lik skorla yine Fransa'ya karşı olmuştu. Bu maç, grubun liderini ve finallere doğrudan katılım biletini büyük ölçüde belirleyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Gecenin en çok merak edilen detayı olan kadrolarda, Fransa'nın süperstarı Kylian Mbappe'nin hücum hattına liderlik etmesi bekleniyor. İşte takımların sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları:

Fransa (4-2-3-1): M. Maignan; J. Kounde, W. Saliba, D. Upamecano, L. Digne; N. Kante, M. Kone; M. Olise, R. Cherki, B. Barcola; K. Mbappe.

Ukrayna (4-3-3): A. Trubin; Y. Konoplia, I. Zabarnyi, V. Bondar, V. Mykolenko; Y. Yarmoliuk, I. Kaliuzhnyi, H. Sudakov; V. Tsygankov, V. Vanat, N. Voloshyn.