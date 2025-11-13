İtalya, 5 maçlık galibiyet serisiyle Moldova deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa DK Elemeleri I Grubu'nda 15 puanla 2. sırada yer alan İtalya, grupta son sırada bulunan ve 5 maçtır kazanamayan Moldova'ya konuk oluyor.

Grupta play-off biletini yakından ilgilendiren bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 22:45'te başlayacak olan Moldova - İtalya maçı, Stadionul Zimbru'da oynanacak.

Bu zorlu 90 dakika, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. 

GRUPTA PLAY-OFF YARIŞI NEFES KESİYOR!

Maç öncesi I Grubu'nda 6'da 6 yapan Norveç, 18 puanla liderliği ve finalleri garantilemiş durumda. Asıl savaş, play-off'u belirleyecek ikincilik koltuğu için yaşanıyor. İtalya, 6 maçta topladığı 15 puanla 2. sırada ve en yakın takipçisi İsrail'in (7 maç oynadı) 6 puan önünde. İtalya'nın bu maçı kazanması halinde play-off biletini garantilemesi bekleniyor. Form durumları ise gece ile gündüz gibi: İtalya son 5 maçının tamamını kazanırken, Moldova son 5 maçında 4 mağlubiyet 1 beraberlik aldı ve galibiyet yüzü göremedi.

İŞTE TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ!

Teknik direktörlerin bu zorlu mücadelede sahaya sürmesi beklenen kadroları şöyle:

Moldova (5-3-2): C. Avram; D. Forov, A. Craciun, D. Dumbravanu, S. Platica, O. Reabcuik; M. Caimacov, V. Rata, V. Bogaciuc; I. Nicolaescu, V. Postolachi.

İtalya (4-4-2): G. Vicario; R. Bellanova, G. Mancini, A. Buongiorno, A. Cambiaso; R. Orsolini, B. Cristante, S. Tonali, M. Zaccagni; G. Scamacca, G. Raspadori.

