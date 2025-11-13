Avrupa DK Elemeleri'nde kritik viraj! Szoboszlai'li Macaristan, Ermenistan deplasmanında! İşte yayın bilgileri

Play-off yarışını doğrudan etkileyecek bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Ermenistan - Macaristan maçı, bugün saat 20:00'de başlayacak.

Karşılaşma EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Maçın anlatımını Doğancan Aydemir üstlenirken, İspanyol hakem J. Sanchez düdük çalacak. VAR koltuğunda ise C. Cerro oturacak.

GRUPTA PLAY-OFF SAVAŞI KIZIŞTI!

Maç öncesi F Grubu'nda Portekiz 10 puanla liderliğini garantilemiş durumda. İkincilik (play-off) savaşı ise adeta nefes kesiyor. Macaristan 4 maçta topladığı 5 puanla 2. sırada yer alırken, onu 4 puanlı İrlanda ve 3 puanlı Ermenistan takip ediyor. Macaristan, 11 Ekim'de evinde 2-0 yendiği rakibini bu kez deplasmanda da mağlup ederek play-off biletini büyük ölçüde cebine koymak istiyor. Son iki maçını kaybeden Ermenistan'ın ise son şansını kullanabilmek için taraftarı önünde mutlak galibiyete ihtiyacı var.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Gecenin en çok merak edilen detayı olan kadrolarda, Macaristan'ın Liverpool'da oynayan süperstarı Dominik Szoboszlai'nin takımına liderlik etmesi bekleniyor.

Ermenistan (3-4-3): H. Avagyan; S. Mkrtchyan, S. Muradyan, E. Piloyan; K. Hovhannisyan, N. Aghasaryan, E. Spertsyan, N. Tiknizyan; A. Serobyan, G. Ranos, Z. Shaghoyan.

Macaristan (4-3-3): D. Dibusz; L. Nego, W. Orban, A. Szalai, M. Kerkez; D. Szoboszlai, C. Styles, A. Schafer; B. Bolla, B. Varga, R. Sallai.