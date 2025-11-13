Lider İngiltere, son şansını zorlayan Sırbistan'ı ağırlıyor! İşte maç saati ve yayın bilgileri

Avrupa DK Elemeleri K Grubu'nun 9. haftası, nefes kesen bir mücadeleye sahne oluyor! Grupta oynadığı 6 maçı da kazanarak 18 puanla finalleri garantileyen İngiltere, efsanevi Wembley Stadyumu'nda Sırbistan'ı konuk ediyor.

Milyonların ekran başına kilitleneceği bu kritik İngiltere - Sırbistan mücadelesinin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 22:45'te başlayacak olan maç, Wembley Stadium'da oynanacak.

Bu zorlu 90 dakika, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Slovak hakem I. Kruzliak düdük çalarken, VAR koltuğunda Hollandalı C. Ruperti oturacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

İngiltere (4-2-3-1): J. Pickford; R. James, E. Konsa, J. Stones, D. Burn; E. Anderson, D. Rice; B. Saka, J. Bellingham, M. Rashford; H. Kane.

Sırbistan (3-4-1-2): D. Petrovic; M. Veljkovic, N. Milenkovic, S. Pavlovic; A. Zivkovic, N. Gudelj, S. Lukic, F. Kostic; L. Samardzic; D. Vlahovic, L. Jovic.

