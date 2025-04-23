Arsenal - Crystal Palace maçı hangi kanalda? Arsenal - Crystal Palace maçı canlı izle
İngiltere Premier Lig'de 34. hafta heyecanı sürüyor. Haftanın kritik karşılaşmalarından birinde Arsenal, Emirates Stadyumu’nda Crystal Palace’ı konuk edecek.
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İİki ekip de 3 puan hedefiyle sahaya çıkarken, maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11’leri futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor.
📅 Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Arsenal - Crystal Palace karşılaşması 23 Nisan Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak. Mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
🔍 Muhtemel 11’ler
Arsenal:
Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard
Crystal Palace:
Henderson; Clyne, Lacroix, Guehi; Munoz, Lerma, Hughes, Mitchell; Eze, Sarr; Mateta