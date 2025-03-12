Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta: Atletico Madrid - Real Madrid maçı canlı izle

Atletico Madrid - Real Madrid maçı, bu akşam futbolseverlerin büyük ilgisini çekecek. Ayrıca, milli oyuncumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid’in karşılaşması, Türkiye'den de geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler…

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında, evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Santiago Bernabeu’da oynanan ilk maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, bu kez deplasmanda avantajını koruyarak galibiyet peşinde.

Atletico Madrid - Real Madrid Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması, 12 Mart Çarşamba akşamı oynanacak ve maç TSİ 23:00'te başlayacak. Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda gerçekleştirilecek bu önemli mücadele, Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.

Atletico Madrid - Real Madrid Muhtemel 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Gimenez, Le Normand, Javi Galan; Simeone, Marcos Llorente, De Paul, Lino; Alvarez, Griezmann

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vini Jr; Mbappe

Arda Güler Oynayacak Mı?

Milli oyuncumuz Arda Güler, son dönemde fazla forma şansı bulamamıştı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu sezon lig aşamasının ardından oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında Arda Güler’e forma şansı vermedi. Arda Güler’in bu akşamki mücadeleyi de yedek kulübesinde geçirmesi bekleniyor.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trtspor?trackId=150022