Atletico Madrid’den gol şov, Bayern Münih’ten kritik galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında oynanan 9 maçta, Avrupa futbolunun zirvesindeki heyecan devam etti. Gecenin en dikkat çeken sonucu, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid’in Çek ekibi Sparta Prag’ı deplasmanda 6-0 mağlup etmesiyle geldi.

ATALANTA VE BAYER LEVERKUSEN RAKİP TANIMADI

Atalanta, deplasmanda Young Boys’u 6-1’lik bir skorla geçerken, Bayer Leverkusen de Salzburg karşısında 5 golle sahadan galip ayrıldı.

MANCHESTER CİTY SON ANDA YIKILDI

İngiliz temsilcisi Manchester City, evinde Feyenoord karşısında 3-0 öne geçtiği maçta son 15 dakikada yediği gollerle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

KİM MİN-JAE BAYERN’E GALİBİYETİ GETİRDİ

Gecenin öne çıkan maçında, Alman devi Bayern Münih, Paris Saint Germain’i ağırladı. Mücadeleyi Kim Min-jae’nin attığı golle 1-0 kazanan Bayern, önemli bir galibiyet elde etti.

Beşinci hafta maçlarıyla Şampiyonlar Ligi’nde heyecan zirveye tırmanırken, mücadeleler nefes kesmeye devam ediyor.

Alınan sonuçlar şu şekilde

Slovan Bratislava-Milan: 2-3

Sparta Prag-Atletico Madrid: 0-6

Manchester City-Feyenoord: 3-3

Bayern Münih-Paris Saint Germain: 1-0

Inter-Leipzig: 1-0

Barcelona-Brest: 3-0

Bayer Leverkusen-Salzburg: 5-0

Sporting-Arsenal: 1-5

Young Boys-Atalanta: 1-6