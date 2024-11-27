Atletico Madrid’den gol şov, Bayern Münih’ten kritik galibiyet
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta maçları heyecan dolu anlara sahne oldu. Gecenin öne çıkan maçında Bayern Münih, PSG’yi tek golle geçerken, Atletico Madrid deplasmanda rakibini gol yağmuruna tuttu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında oynanan 9 maçta, Avrupa futbolunun zirvesindeki heyecan devam etti. Gecenin en dikkat çeken sonucu, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid’in Çek ekibi Sparta Prag’ı deplasmanda 6-0 mağlup etmesiyle geldi.
ATALANTA VE BAYER LEVERKUSEN RAKİP TANIMADI
Atalanta, deplasmanda Young Boys’u 6-1’lik bir skorla geçerken, Bayer Leverkusen de Salzburg karşısında 5 golle sahadan galip ayrıldı.
MANCHESTER CİTY SON ANDA YIKILDI
İngiliz temsilcisi Manchester City, evinde Feyenoord karşısında 3-0 öne geçtiği maçta son 15 dakikada yediği gollerle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.
KİM MİN-JAE BAYERN’E GALİBİYETİ GETİRDİ
Gecenin öne çıkan maçında, Alman devi Bayern Münih, Paris Saint Germain’i ağırladı. Mücadeleyi Kim Min-jae’nin attığı golle 1-0 kazanan Bayern, önemli bir galibiyet elde etti.
Beşinci hafta maçlarıyla Şampiyonlar Ligi’nde heyecan zirveye tırmanırken, mücadeleler nefes kesmeye devam ediyor.
Alınan sonuçlar şu şekilde
Slovan Bratislava-Milan: 2-3
Sparta Prag-Atletico Madrid: 0-6
Manchester City-Feyenoord: 3-3
Bayern Münih-Paris Saint Germain: 1-0
Inter-Leipzig: 1-0
Barcelona-Brest: 3-0
Bayer Leverkusen-Salzburg: 5-0
Sporting-Arsenal: 1-5
Young Boys-Atalanta: 1-6
Kaynak: Anadolu Ajansı