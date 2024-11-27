Beşiktaş’ta sürpriz karar: İki isimle yolları ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beşiktaş’ta sürpriz karar: İki isimle yolları ayırdı
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz
Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdikleri emeklerden dolayı kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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