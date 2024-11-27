Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi’nde fırtına gibi: 3’te 3!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Marcel-Cerdan Spor Salonu'nda oynanan mücadelede turuncu-beyazlı ekip, setleri 27-25, 25-22 ve 25-21 kazanarak galibiyete uzandı. Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, grupta üst üste üçüncü galibiyetini alırken, Levallois Paris Saint Cloud üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı.