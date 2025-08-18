Avrupa Şampiyonası öncesi şok karar: Yıldız oyuncu milli takım kadrosundan çıkarıldı

A Erkek Milli Basketbol Takımı, 27 Ağustos – 14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şampiyona öncesi ilk ciddi sınavını Litvanya karşısında verecek olan ay-yıldızlı ekipte, Sarper David Mutaf kadrodan çıkarıldı.

Yayınlanma:

Milliler, 20 Ağustos Çarşamba günü Litvanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta oynanacak ve saat 19.30’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

SARPER DAVID MUTAF LİSTE DIŞI

Basketfaul’e göre, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında teknik heyet tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarper David Mutaf turnuva kadrosundan çıkarıldı. Kararın ardından milli takım hazırlıklarını kalan oyuncularla sürdürüyor.

SON RAKİP KARADAĞ

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası öncesindeki son hazırlık maçını ise 23 Ağustos Cumartesi günü oynayacak. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadelede milliler, Karadağ’ı konuk edecek. Maç saat 20.00’de başlayacak.

basketbol milli takım
