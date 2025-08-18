Eski Ferrari pilotundan Hamilton’a destek: “Sadece doğru fırsatı bekliyor”

La Gazzetta dello Sport’a konuşan 82 yaşındaki eski pilot Arturo Merzario, Ferrari’ye büyük umutlarla transfer olan Hamilton’ın henüz potansiyelini tam olarak gösteremediğini ancak bunun acele hüküm vermek için yeterli olmadığını belirtti.

Merzario açıklamasında, “Henüz bitmedi. Sadece doğru fırsatı bekliyor. Sekizincilik için risk almayacaktır. Ayrılmak isterse gidecek başka bir takım da bulur. Hamilton zaten değerini çoktan gösterdi.” ifadelerini kullandı.

“HALA KANITLAMASI GEREKENLER VAR”

Hamilton-Leclerc karşılaştırmasına da değinen Merzario, Monegasque pilot hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. “Charles hâlâ bir şampiyon pilot olabileceğini kanıtlamak zorunda. diyerek Ferrari’nin genç yıldızına yönelik beklentilerin hâlâ karşılanmadığını ima etti.

FERRARİ’YE TRANSFER TİCARİ OPERASYON MUYDU?

Motorsport’un göre, Hamilton’ın Ferrari’ye geliş sürecini yorumlayan Merzario, bu transferin sportif değil, ticari bir hamle olduğunu öne sürdü. “Bence Hamilton’ın Maranello’ya gelişi ticari bir operasyondu. Bildiğim kadarıyla Ferrari’deki çalışanların yüzde 90’ı bu kararı onaylamadı.” diyen Merzario, takım içindeki motivasyon sorunlarına da dikkat çekti:

“Ayrıca bir pilot, kendini takımın hedeflerinin parçası gibi hissetmezse motivasyonunu kaybeder. Üç sıra kazanmak için deli gibi uğraşmak niye? Sonuçta hâlâ üçüncü sıradasın.”

Macaristan Grand Prix sıralamalarının ardından Hamilton’ın kendisini “kullanışsız” olarak nitelendirmesi de Merzario’ya soruldu. Bu ifadenin ironi içerdiğini belirten eski pilot, “Bu ifadesi bana göre biraz ironikti. Ama elbette bu pozisyon yedi kez dünya şampiyonu olmuş biri için kabul edilebilir değil. Bana öyle geliyor ki Lewis kendini Ferrari tarafından ‘yıkılmış’ biri gibi hissediyor.” sözleriyle Hamilton’ın mevcut durumdan duyduğu memnuniyetsizliği yorumladı.