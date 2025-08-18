Eski Ferrari pilotundan Hamilton’a destek: “Sadece doğru fırsatı bekliyor”

Lewis Hamilton’ın Ferrari’ye transferi sonrası beklentileri henüz karşılayamaması Formula 1 dünyasında tartışma yaratmaya devam ederken, eski Ferrari pilotu Arturo Merzario’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eski Ferrari pilotundan Hamilton’a destek: “Sadece doğru fırsatı bekliyor”
Yayınlanma:

La Gazzetta dello Sport’a konuşan 82 yaşındaki eski pilot Arturo Merzario, Ferrari’ye büyük umutlarla transfer olan Hamilton’ın henüz potansiyelini tam olarak gösteremediğini ancak bunun acele hüküm vermek için yeterli olmadığını belirtti.

Merzario açıklamasında, “Henüz bitmedi. Sadece doğru fırsatı bekliyor. Sekizincilik için risk almayacaktır. Ayrılmak isterse gidecek başka bir takım da bulur. Hamilton zaten değerini çoktan gösterdi.” ifadelerini kullandı.

“HALA KANITLAMASI GEREKENLER VAR”

Hamilton-Leclerc karşılaştırmasına da değinen Merzario, Monegasque pilot hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. “Charles hâlâ bir şampiyon pilot olabileceğini kanıtlamak zorunda. diyerek Ferrari’nin genç yıldızına yönelik beklentilerin hâlâ karşılanmadığını ima etti.

FERRARİ’YE TRANSFER TİCARİ OPERASYON MUYDU?

Motorsport’un göre, Hamilton’ın Ferrari’ye geliş sürecini yorumlayan Merzario, bu transferin sportif değil, ticari bir hamle olduğunu öne sürdü. “Bence Hamilton’ın Maranello’ya gelişi ticari bir operasyondu. Bildiğim kadarıyla Ferrari’deki çalışanların yüzde 90’ı bu kararı onaylamadı.” diyen Merzario, takım içindeki motivasyon sorunlarına da dikkat çekti:

“Ayrıca bir pilot, kendini takımın hedeflerinin parçası gibi hissetmezse motivasyonunu kaybeder. Üç sıra kazanmak için deli gibi uğraşmak niye? Sonuçta hâlâ üçüncü sıradasın.”

Macaristan Grand Prix sıralamalarının ardından Hamilton’ın kendisini “kullanışsız” olarak nitelendirmesi de Merzario’ya soruldu. Bu ifadenin ironi içerdiğini belirten eski pilot, “Bu ifadesi bana göre biraz ironikti. Ama elbette bu pozisyon yedi kez dünya şampiyonu olmuş biri için kabul edilebilir değil. Bana öyle geliyor ki Lewis kendini Ferrari tarafından ‘yıkılmış’ biri gibi hissediyor.” sözleriyle Hamilton’ın mevcut durumdan duyduğu memnuniyetsizliği yorumladı.

Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 19 Ağustos elektrik kesintileri: Elektrikler ne zaman gelecek?Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 19 Ağustos elektrik kesintileri: Elektrikler ne zaman gelecek?Elektrik Kesintisi
Trump: ABD’nin Ukrayna harcamaları yozlaşmış hükümet tarafından yapıldı, Biden gerçekten korkunç bir başkandıTrump: ABD’nin Ukrayna harcamaları yozlaşmış hükümet tarafından yapıldı, Biden gerçekten korkunç bir başkandıDünya
formula 1 Ferrari Lewis Hamilton
Günün Manşetleri
24 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İBB başkan danışmanı Duman’a gizli tanık iddiaları, para transferleri ve baz sinyalleri soruldu
“Bu rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!”
Maaş artış oranları belli oldu
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme
İBB soruşturmasında sıcak gelişme!
Türkiye’nin en zengin ve en yoksul illeri belli oldu
İsrail saldırılarında son 24 saatte 60 kişi öldü
Gazze Mahkemesi’nden BM’ye acil çağrı
Teklif masada kaldı, memurlar iş bıraktı!
Çok Okunanlar
19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak!
Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 19 Ağustos elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 19 Ağustos elektrik kesintileri
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar
103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı 103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı