Avrupa'da Türk gecesi!

UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimiz Play-Off Turu’nda zorlu maçlara çıkıyor. Fenerbahçe, evinde 20.00'de Twente'yi konuk ederken, Beşiktaş aynı saatte Dinamo Kiev ile gurbette karşılaşacak. Adana Demirspor da 21.00'de deplasmanda Genk ile oynayacak.

Avrupa'da Türk gecesi!
Avrupa'da Türk gecesi!
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bugün Play-Off Turu ilk maçında birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Fenerbahçe, bugün Hollanda'nın Twente takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz'in durumu son idmanın ardından belli olacak.

Avrupa'nın futbolcu fabrikası Fenerbahçe!Avrupa'nın futbolcu fabrikası Fenerbahçe!Spor

TUR İÇİN AVANTAJ PEŞİNDELER

Beşiktaş ise Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak. Giuleşti Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı İngiliz hakem Darren England yönetecek. Kartal'da yeniler Chamberlain, Rashica ve Zaynutdinov siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa deneyimi yaşayacak. Adana Demirspor da deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile Genk Arena'da 21.00'de oynayacak. Maçı Portekizli Antonio Nobre yönetecek.

Çok Okunanlar
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Wagner lideri Prigojin öldü mü?
Wagner lideri Prigojin öldü mü?
Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre son dakika depremleri...
Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre son dakika depremleri...
Öne Çıkanlar "Dolar Sistemine Çomak Sokuldu!" | "Dünya Halkları Özgürleşecek!" "Dolar Sistemine Çomak Sokuldu!" | "Dünya Halkları Özgürleşecek!" Fenerbahçe'de Livakovic transferinin ardından gözler 6 numarada Fenerbahçe'de Livakovic transferinin ardından gözler 6 numarada