Avrupa'da Türk gecesi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bugün Play-Off Turu ilk maçında birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Fenerbahçe, bugün Hollanda'nın Twente takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz'in durumu son idmanın ardından belli olacak.

TUR İÇİN AVANTAJ PEŞİNDELER

Beşiktaş ise Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak. Giuleşti Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı İngiliz hakem Darren England yönetecek. Kartal'da yeniler Chamberlain, Rashica ve Zaynutdinov siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa deneyimi yaşayacak. Adana Demirspor da deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile Genk Arena'da 21.00'de oynayacak. Maçı Portekizli Antonio Nobre yönetecek.